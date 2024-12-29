Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою

Пол Бамба почав свою професійну кар'єру у 2021 році

У віці 35 років помер чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA Gold Пол Бамба. Про це повідомив менеджер спортсмена, співак Ne-Yo. Причини смерті не повідомляються.

«Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю», – написав менеджер.

Минулого тижня, 21 грудня, Бамба здобув свій перший титул у кар'єрі – WBA Gold у важкій вазі.

Він переміг у бою проти мексиканця Рожеліо Медіни через відмову суперника продовжувати поєдинок після шостого раунду.

Також після перемоги спортсмен викликав на поєдинок американського блогера Джейка Пола, який переміг Майка Тайсона у грудні.

Відомо, що Пол Бамба почав свою професійну кар'єру у 2021 році. Загалом він мав 22 поєдинки, з яких 19 виграв. Вже у 2024 році боксер побив рекорд Майка Тайсона за кількістю перемог нокаутом за рік, а саме 14 дострокових виграшів.

Раніше у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков.

Також раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан. Він був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.