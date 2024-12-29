Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
Пол Бамба
фото: bambajuice/Instagram

Пол Бамба почав свою професійну кар'єру у 2021 році

У віці 35 років помер чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA Gold Пол Бамба. Про це повідомив менеджер спортсмена, співак Ne-Yo. Причини смерті не повідомляються.

«Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю», – написав менеджер.

Минулого тижня, 21 грудня, Бамба здобув свій перший титул у кар'єрі – WBA Gold у важкій вазі.

Він переміг у бою проти мексиканця Рожеліо Медіни через відмову суперника продовжувати поєдинок після шостого раунду.

Також після перемоги спортсмен викликав на поєдинок американського блогера Джейка Пола, який переміг Майка Тайсона у грудні.

Відомо, що Пол Бамба почав свою професійну кар'єру у 2021 році. Загалом він мав 22 поєдинки, з яких 19 виграв. Вже у 2024 році боксер побив рекорд Майка Тайсона за кількістю перемог нокаутом за рік, а саме 14 дострокових виграшів.

Раніше у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков. 

Також раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан. Він був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

 

Читайте також:

Теги: смерть бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч українця і британця «боєм тисячоліття»
Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш бій тисячоліття
21 грудня, 11:41
Футбол закінчився великою кількістю жертв у Гвінеї
Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї
2 грудня, 09:30
За останні два тижні список поповнився 2365 іменам
Встановлено імена 83 тисяч військових РФ, які загинули на війні з Україною
13 грудня, 21:57
Тімма виступав за збірну Латвії на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років
Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон
18 грудня, 13:15
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову
Бомба була в самокаті. Росія офіційно підтвердила смерть генерала Кирилова
17 грудня, 09:57
Експерти пов’язують силу циклону зі зміною клімату, що посилює інтенсивність таких явищ
У Мозамбіку тропічний циклон Чідо забрав життя 94 людей
23 грудня, 01:10
Зеленський підтримав Усика перед поєдинком з Ф'юрі
«Не сильно бий, щоб нам не заборонили Storm shadow». Зеленський поспілкувався з Усиком
20 грудня, 18:08
Усик на зважування вийшов з прапором «Звільніть захисників «Азовсталі»
Усик на зважуванні перед боєм з Ф'юрі закликав звільнити захисників «Азовсталі»
20 грудня, 21:36
Бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком
22 грудня, 04:59

Новини

Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
Стали відомі статки Усика після двох перемог над Ф’юрі
Стали відомі статки Усика після двох перемог над Ф’юрі
Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Менеджер Усика розповів, коли український чемпіон проведе свій наступний бій
Менеджер Усика розповів, коли український чемпіон проведе свій наступний бій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
11K
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
8849
Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини
8361
США у 2024 році встановили демографічний рекорд
8009
Міненерго відреагувало на погрози Словаччини припинити імпорт електрики до України

Новини

Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua