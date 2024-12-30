Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років
Чарльз Долан був засновником багатьох телекомпаній
фото: Bobby Bank, WireImage

У Долана залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п’ятеро правнуків

Американський мільярдер Чарльз Долан помер у віці 98 років. Він був засновником багатьох телекомпаній, зокрема включаючи Home Box Office (HBO) і Cablevision Systems. Про це повідомляє американська газета Newsday.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision», – йдеться в заяві його родини.

У 1972 році Долан запустив кабельне телебачення Home Box Office, нині відомого як HBO. Згодом продав її та запустив компанію кабельного телебачення Cablevision. Вона забезпечувала телебачення та інтернет домогосподарствам на північному сході США. У 2016 році Долан продав її європейській телекомунікаційній і кабельній компанії Altice за понад $17 млрд.

У 1984 році під його керівництвом почала роботу телевізійна станція American Movie Classics. Окрім того, він запустив перший 24-годинний кабельний канал у Нью-Йорку News 12.

Долан був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

За даними Forbes, на момент смерті Чарльз Долан і його родина мали чистий капітал у $5,4 млрд.

Долан був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

У Долана залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п’ятеро правнуків. Його дружина Хелен Енн Долан померла в 2023 році. 

Нагадаємо, учора, 29 грудня, пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Американському лідерові було сто років. Він прожив найдовше з усіх очільників США. Трагічну звістку повідомив його син Джеймс Картер III. 

Теги: телебачення смерть інтернет дружина Forbes США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію»
Трамп згадав про Гренландію
24 грудня, 07:59
«Всі ми – і на фронті, й у тилу – рятуємо Україну»
Український солдат зробив Америку великою, а Росію – малою
23 грудня, 14:57
Генерал-лейтенант Ігор Кирилов наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
17 грудня, 10:56
Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару в ніч проти суботи, 14 грудня
Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих
15 грудня, 23:32
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
15 грудня, 02:18
У Німеччині над військовою базою США зафіксовано невідомі дрони
У Німеччині над військовою базою США зафіксовано невідомі дрони
13 грудня, 19:10
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
12 грудня, 04:57
Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у «важливий геополітичний момент у регіоні»
Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан
6 грудня, 08:38
Машиніст не зміг загальмувати, аби уникнути трагедії
На Київщині потяг збив чоловіка
4 грудня, 20:04

Соціум

Оренда житла у Німеччині у 2025 році: що слід врахувати українцям
Оренда житла у Німеччині у 2025 році: що слід врахувати українцям
Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років
Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років
Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря
Обрив кабелю у Фінській затоці: на дні знайдено багатокілометровий слід від якоря
В Афганістані введено нову дивну заборону щодо жінок
В Афганістані введено нову дивну заборону щодо жінок
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
44K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
34K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
32K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
8745
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу
5759
День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua