Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років

У Долана залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п’ятеро правнуків

Американський мільярдер Чарльз Долан помер у віці 98 років. Він був засновником багатьох телекомпаній, зокрема включаючи Home Box Office (HBO) і Cablevision Systems. Про це повідомляє американська газета Newsday.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision», – йдеться в заяві його родини.

У 1972 році Долан запустив кабельне телебачення Home Box Office, нині відомого як HBO. Згодом продав її та запустив компанію кабельного телебачення Cablevision. Вона забезпечувала телебачення та інтернет домогосподарствам на північному сході США. У 2016 році Долан продав її європейській телекомунікаційній і кабельній компанії Altice за понад $17 млрд.

У 1984 році під його керівництвом почала роботу телевізійна станція American Movie Classics. Окрім того, він запустив перший 24-годинний кабельний канал у Нью-Йорку News 12.

Долан був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

За даними Forbes, на момент смерті Чарльз Долан і його родина мали чистий капітал у $5,4 млрд.

Долан був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

У Долана залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п’ятеро правнуків. Його дружина Хелен Енн Долан померла в 2023 році.

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