На Закарпатті у ДТП загинув архімандрит Хустської єпархії Московської церкви

Водій автомобіля, в якому їхав священник, не впорався із керуванням та з'їхав в кювет

ДТП сталася у селі Велика Уголька

Вчора, 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.

«У поліції повідомили, що водій автомобіля, в якому їхав отець Артемій і ще три пасажири, не впорався із керуванням, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і потім перекинулася в обрив», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту 53-річний пасажир авто загинув на місці аварії, ще один пасажир, 55-річний уродженець села Копашнево Хустського району, помер дорогою до лікарні. Окрім цього, до лікарні госпіталізували ще одну пасажирку та водія. Четверта пасажирка автомобіля від госпіталізації відмовилася.

Нагадаємо, у жовтні митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП. Повідомлялося, що синод пройде у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанії). Як зазначається, предстоятель та єрархи УПЦ розглядали питання церковного життя.

До слова, з 2018 року з Московської церкви до Православної церкви України перейшли 1 502 релігійні громади.