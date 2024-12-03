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На блокпосту під Одесою водій ВАЗа на смерть збив прикордонника

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На блокпосту під Одесою водій ВАЗа на смерть збив прикордонника
Смертельна ДТП на блокпосту в Одеському районі
фото: Нацполіція

Водій не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом

Увечері 2 грудня, близько 18:00, на блокпосту в Одеському районі водій ВАЗа збив двох прикордонників, один із них загинув. Про це пише Нацполіція.

За даними поліції, 66-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на двох військовослужбовців Держприкордонслужби, які несли службу на блокпосту.

Один із них загинув на місці, іншого з травмами госпіталізували до лікарні.

Наразі попередньо встановлено, що водій не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом.

Проте чоловік був тверезий, його вже перевірили на стан сп’яніння. Водія затримали, щодо нього відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування ДТП на блокпосту в Одесі триває.

Нагадаємо, що на трасі «Київ-Одеса» М-05 поблизу Умані вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги. 

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Теги: ДТП Одеса водій розслідування

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