У США за загадкових обставин помер один з розробників ChatGPT

Баладжі працював у OpenAI майже чотири роки

Сухір Баладжі був знайдений мертвим у Сан-Франциско

У США за загадкових обставин помер колишній співробітник OpenAI, який напередодні загибелі публічно критикував компанію.

Як повідомляє Bild, Сухір Баладжі був знайдений мертвим у Сан-Франциско. 26 листопада поліція виявила його тіло у квартирі після звернення друзів. Експертиза підтвердила, що причиною смерті став суїцид.

Баладжі працював у OpenAI майже чотири роки. Він займався розробкою ChatGPT, але у серпні 2024 року звільнився та почав виступати з її викриттям. За його словами, OpenAI використала дані, захищені авторським правом, що порушувало закон.

«Такі технології руйнують економічну основу тих, хто створює дані, та підривають екосистему інтернету», – заявляв Баладжі в інтерв'ю The New York Times.

Натомість OpenAI відкинула звинувачення. Представники компанії заявили, що робота із загальнодоступними даними відповідає принципам сумлінного використання та юридичним нормам.

Раптова смерть розробника Баладжі викликала питання про її можливий зв'язок із критикою на адресу OpenAI. Водночас у компанії висловили співчуття сім'ї чоловіка.

«Ми глибоко вражені цією трагедією і висловлюємо співчуття його близьким у цей скрутний час», – повідомив CNBC представник компанії.

Нагадаємо, генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту. Про це він повідомив у своєму блозі. На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери «загального процвітання». Альтман зазначив, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу.