На одному з НПЗ Ірану спалахнула масштабна пожежа

На іранському нафтопереробному заводі триває пожежа

15 жовтня 2024 року в Ірані спалахнув нафтовий refinery (НПЗ) у місті Шуштар. Про це інформує видання Reuters.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок інциденту загинув один працівник, ще кілька отримали травми. Причини пожежі наразі не встановлені, але на місці події активно працюють рятувальні служби та техніка, що гасить вогонь. Пожежа сталася в промисловій зоні міста, де розташовані кілька інших нафтових об'єктів.

Влада Шуштара каже, що наразі загоряння вдалося «взяти під контроль». Однак пожежники та рятувальники й досі залишаються на місці події.

Один з чиновників регіону Хузестан, який розташований на південному заході країни, розповів держінформагентству IRNA, що багато людей отримали поранення. Водночас точної кількості постраждалих іранський посадовець не назвав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 28 вересня, спалахнула пожежа у столиці Ірану. Вогонь охопив завод, що належить міністерству оборони.

До слова, бойовики угруповання «Хезболла» завдали масованого удару по території Ізраїлю, випустивши десятки снарядів. Частину з них успішно перехопили системи протиповітряної оборони, тоді як решта впала на відкриту місцевість.