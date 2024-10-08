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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган: що відомо про негоду, яка насувається на США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган: що відомо про негоду, яка насувається на США
Ураган «Мілтон» насувається на США
фото: EPA

Джо Байден попередив мешканців Флориди, що ураган може стати одним із найсильніших за століття

Ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що на західному узбережжі Флориди проводили «екстрену підготовку» до урагану. Також понад 12 млн людей отримали попередження про ураган, а понад вісім мільйонів – про тропічний шторм. Багато рейсів у Флориді скасовано, а на дорогах спостерігається масова евакуація місцевого населення.

Учні допомагають евакуйованим переносити речі до школи, де укриття від урагану
Учні допомагають евакуйованим переносити речі до школи, де укриття від урагану
фото: AP/Mike Carlson

Також CNN пише, що на автозаправних станціях у багатьох районах Флориди закінчується бензин, оскільки жителі готуються до урагану «Мілтон»: «Хто не планує евакуюватися, намагаються заправити бензобаки, щоб мати змогу живити свої генератори, якщо вони втратять електроенергію на тривалий період».

«Майже все західне узбережжя Флориди опинилося під загрозою урагану, понад мільйон людей були змушені евакуюватися, рятуючись від потенційно катастрофічних руйнувань і відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів», – пише The Guardian.

Флорида готується до урагану
Флорида готується до урагану
фото: aussiedlerbote.de

Національна метеорологічна служба США прогнозує, що ураган досягне південно-західного узбережжя Флориди ввечері 9 жовтня. «Мілтон» може завдати шкоди тим регіонам, які майже два тижні тому постраждали від урагану «Хелен».

Сьогодні, 8 жовтня, президент Джо Байден попередив мешканців Флориди, що ураган може стати одним із найсильніших за століття, пише «Голос Америки». Він закликав усіх, кому рекомендовано евакуацію, покинути територію одразу: «Це питання життя і смерті».

«Мілтон» може досягти узбережжя Флориди 9 жовтня
«Мілтон» може досягти узбережжя Флориди 9 жовтня
фото: АР

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За словами речниці, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

До слова, ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади. У зв'язку з цим губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома та уникати поїздок, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.

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Теги: негода ураган США Джозеф Байден

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