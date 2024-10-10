Зливи у Сахарі, потужні урагани США та засуха у світі: Укргідрометцентр заявив про кліматичні зміни

Укргідрометцентр розповів, як змінюється клімат у світі і які катаклізми ще варто очікувати

Кліматична система планети зазнає серйозних змін, що призводить до появи незвичних для певних регіонів природних явищ. Наприклад, у таких посушливих зонах, як Сахара, можуть фіксуватися значні опади, що раніше було рідкістю. Ці процеси є наслідком глобальних змін клімату, які порушують звичний баланс атмосферних умов і впливають на екосистеми різних територій. Про це у телеефірі сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає кореспондент Укрінформу.

«Кліматична система стає розбалансованою і можуть відбуватися незвичні синоптичні події, які, наприклад, на певних територіях або не відбувалися, або інтенсивність цих процесів стає більшою - як ми бачимо з ураганами у районі Атлантики» , – зазначила Птуха.

Вона згадала, що не так давно у Сахарі пройшли значні зливи та дощі, які завдали регіону багато проблем.

За словами Птухи, на Європу це також впливає, оскільки дощі нерівномірно розподіляються упродовж місяця або за кілька днів може випасти місячна норма, «тобто інтенсивнішими можуть бути якісь процеси» . Натомість певні регіони потерпають від посухи.

Нагадаємо, раніше CNN писав, що ураган «Мілтон» досягнув узбережжя поблизу містечка Сієста-Кі американського штату Флорида зі швидкістю понад 190 км на годину.

До слова, ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида.

До слова, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова раніше заявляла, що пил із Сахари, що долітає до України, рідкісне явище, але воно підпорядковується атмосферній циркуляції. Згодом українцям варто очікувати його повернення.