Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня

В Україні не передбачаються опади 25 жовтня

У п'ятницю, 25 жовтня, на Київщині очікується хмарна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень у столиці становитиме +13 °C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині очікується хмарна мінлива погода без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у регіоні вночі коливатиметься від +2...+7 °C, вдень стовпчики термометрів зростуть до +9...+14°C.

Прогноз погоди в Україні Фото: Укргідрометцентр

У Києві 25 жовтня також буде похмура та прохолодна погода без дощів. Вітер залишиться північно-західного напрямку, 5-10 м/с, а атмосферний тиск трохи знизиться. Вночі температурні показники знизяться до +5...+7 °C. Вдень буде не набагато тепліше – від +11 °C до +13 °C.

Нагадаємо, 24 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.