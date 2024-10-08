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Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон»
фото: АР

Президент США мав прибути до Берліна у четвер, 10 жовтня

Президент Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. У відповідь представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що країна шкодує щодо скасування візиту. Про це повідомляє Bild.

«Ми дуже шкодуємо про скасування, але, звичайно, розуміємо ситуацію у Флориді. Білий дім нас заздалегідь поінформував», – сказав Штеффен Гебештрайт.

Президент США мав прибути до Берліна у четвер, 10 жовтня. У суботу, 12 жовтня, він планував зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Основною темою саміту мала стати війна в Україні.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. За словами речниці Білого дому, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн».

Раніше президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні. Зауважимо,  це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн».

До слова, у жовтні президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину. Під час його візиту Берлін планував запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

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Теги: Німеччина США Джозеф Байден ураган негода війна

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