Дерева і шматки покрівель падають на людей: у Москві вирує ураган, є загиблі (відео)

Під час буревію дерево впало на візок із дитиною

У столиці країни-агресорки Москві вирує ураган. Уже відомо про двох загиблих, близько десяти людей постраждали через ураганний вітер. Про це повідомляють РосЗМІ.

Один чоловік загинув внаслідок падіння дерева. Як пише телеграм-канал Mash, ще один чоловік загинув під час урагану через падіння будівельного риштування на Бауманській вулиці в Москві. Сильний вітер зніс конструкції, які стояли біля триповерхової будівлі хімічної лабораторії на території МДТУ ім. Баумана. Попередньо, це робітник, який не встиг злізти на землю і впав разом із риштуванням. Таким чином, за даними каналу, кількість загиблих під час негоди, попередньо, збільшилася до двох осіб.

За даними Baza, під час урагану в Москві дерево придавило машину з вагітною жінкою. В авто перебувала 42-річна вагітна жінка. Її сильно придавило, з машини жінку діставали рятувальники. Постраждалу в стані середнього ступеню тяжкості направили в пеританальний центр.

У росії лютує негода 💪



У Москві вирує ураган, вже відомо про двох загиблих. Також близько десяти людей постраждали через ураганний вітер pic.twitter.com/uy7gvLOKO9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Як повідомили екстрені служби, за попередніми даними, через ураган у Москві також постраждали дев'ятеро людей, завалилися 23 дерева, пошкоджено щонайменше вісім машин.

У соцмережах постять фото сильного вітру та зливи. Багато відео очевидці зняли в діловому районі «Москва-Сіті», де вирував ураганний вітер.

Ще в одному місці вітром здуло з будівлі частину металевого даху, його уламки потрапили у вікно трамвая.

Нагадаємо, наприкінці травня мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ. Град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині.