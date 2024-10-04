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Краще обмежити тривале перебування на вулиці: повітря у Києві залишається забрудненим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Краще обмежити тривале перебування на вулиці: повітря у Києві залишається забрудненим
Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на ранок 4 жовтня у Києві тимчасово погіршився стан повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. За прогнозом Укргідрометцентру, поліпшення ситуації очікується на вихідних, коли атмосферний фронт принесе дощі і свіже повітря з заходу. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 92 (високий рівень забрудненості) – 86 (високий рівень)

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 78 (високий рівень забрудненості)

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 77 ( високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 55 (середный рівень забрудненості).

Краще обмежити тривале перебування на вулиці: повітря у Києві залишається забрудненим фото 1

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря  – індекс якості 79 (високий рівень).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень).

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

  • Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • Пити багато води.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині спостерігалася пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Теги: повітря вітер екологія радіація Київ

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