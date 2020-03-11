В Естонії заявили про економічну кризу



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Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці, - міністр фінансів

Міністр фінансів Естонії Мартін Хельме наголосив, що такого різкого падіння не було з 2008 року

Естонія вже увійшла в фазу нової економічної кризи, і питання тепер полягає в тому, якою мірою нам вдасться звести до мінімуму її наслідки і пережити кризу. Про це заявив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме, повідомляє ERR.

«Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити», - сказав Хельме у вівторок ввечері в передачі Esimene Stuudio на телеканалі ETV, коментуючи наслідки епідемії коронавірусу і цінової війни на нафтовому ринку для економіки.

За словами міністра фінансів, все сталося протягом двох місяців, у європейському контексті - двох тижнів. «Перший висновок - такої поганої «видимості», як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці», - сказав Хельме.

За його словами, західні країни зараз в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року. «Як у світовій, так і у європейській економіці боргове навантаження вище, ніж десять років тому. Безробіття більше. Конкурентоспроможність гірша, ніж до кризи 2008 року. Говорили, що буде плавне падіння. Тепер замість цього куля оглушлива луснула», - пояснив міністр фінансів.

Хельме зазначив, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають винятки в надзвичайних ситуаціях. «В європейських бюджетних правилах є абсолютно чіткий виняток: у разі непередбаченої події ці правила не діють. Якщо буде падіння, то буде і право витрачати більше, відвести бюджет в мінус», - пояснив міністр.

За словами Хельме, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат.

Міністерство фінансів поки не бачить аномалій і негативних індикаторів в податкових надходженнях, але до цього тепер потрібно бути готовим. За словами Хельме, один з варіантів допомоги підприємствам, причому найшвидший - зниження податків, хоча б на короткий час або ж для конкретного сектору.