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В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі
Трамп оголосив про створення комісії з розслідування катастрофи
фото: скриншот відео

На борту American Airlines знаходилося 64 людини: 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. На борту вертольота Black Hawk перебувало 3 осіб

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив. Про це стало відомо із брифінгу Трампа в Білому домі.

Так, Трамп заявив, що після авіакатастрофи усю ніч тривала пошуково-рятувальна операція, для якої залучили всі можливі ресурси.

«Зараз ведеться робота з пошуку тіл загиблих. На жаль, ніхто не вижив. Це була темна та пекельна ніч в історії нашої столиці та нашої держави», – додав американський президент.

Трамп також висловив співчуття родинам загиблих як зі США, так і з інших держав. США вже у контакті із РФ і обговорюють передачу тіл загиблих росіян.

«Нам не відомо, що стало причиною зіткнення, але в нас є деякі обґрунтовані версії та ідеї», – сказав Трамп, оголосивши про створення комісії з розслідування катастрофи.

Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

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Теги: Дональд Трамп розслідування президент робота авіакатастрофа

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