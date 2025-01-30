В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі
На борту American Airlines знаходилося 64 людини: 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. На борту вертольота Black Hawk перебувало 3 осіб
Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив. Про це стало відомо із брифінгу Трампа в Білому домі.
Так, Трамп заявив, що після авіакатастрофи усю ніч тривала пошуково-рятувальна операція, для якої залучили всі можливі ресурси.
«Зараз ведеться робота з пошуку тіл загиблих. На жаль, ніхто не вижив. Це була темна та пекельна ніч в історії нашої столиці та нашої держави», – додав американський президент.
Трамп також висловив співчуття родинам загиблих як зі США, так і з інших держав. США вже у контакті із РФ і обговорюють передачу тіл загиблих росіян.
«Нам не відомо, що стало причиною зіткнення, але в нас є деякі обґрунтовані версії та ідеї», – сказав Трамп, оголосивши про створення комісії з розслідування катастрофи.
Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.
До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.
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