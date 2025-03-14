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У США загорівся пасажирський літак (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У США загорівся пасажирський літак (відео)
Люди евакуйовуються з палаючого літака
фото: Branden Williams/Courtesy

Під час руління до терміналу один із двигунів загорівся, що змусило пасажирів терміново покинути борт через аварійні трапи

У Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

За інформацією Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA), рейс AA1006 вилетів з аеропорту Колорадо-Спрінгс та прямував до Далласа. Приблизно о 17:15 за місцевим часом екіпаж повідомив про сильну вібрацію в одному з двигунів, після чого літак змінив маршрут та приземлився в Денвері. Однак під час руління до терміналу один із двигунів загорівся, що змусило пасажирів терміново покинути борт через аварійні трапи.

Очевидці зафіксували, як люди вибиралися також через крила літака. Співробітники аеропорту повідомили, що біля виходу C38 з лайнера йшов густий дим. Водночас, за попередніми даними, ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

У США загорівся пасажирський літак (відео) фото 1
фото: Branden Williams/Courtesy

Американські авіаційні служби вже розпочали розслідування інциденту. В American Airlines подякували екіпажу, команді аеропорту та рятувальникам за оперативну реакцію, яка допомогла уникнути жертв.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За даними поліції, авіакатастрофа сталася поблизу аеропорту Ланкастер, і всі, хто був на борту літака, вижили. На землі також обійшлось без жертв. Ні співробітники, ні мешканці будинку престарілих не постраждали.

Очевидці повідомляють, що літак почав втрачати висоту, а згодом спробував завершити аварійну посадку, що призвело до зіткнення з зупинкою.

Теги: авіакатастрофа літак розслідування відео США

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