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У Пакистані через удари Індії є загиблі та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Пакистані через удари Індії є загиблі та постраждалі
Внаслідок ударів Індії по Пакистану загинули троє людей
скріншот з відео

Генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі, керівник міжвідомчої служби зі зв'язків з громадськістю (ISPR) Пакистану, підтвердив, що є загиблі та постраждалі через атаку

Вночі, 7 травня, Індія завдала ударів по території Пакистану. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, а Ісламабад уже почав відповідні дії у відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PTV News, DAWN та CNN.

За повідомленням PTV News з посиланням на джерела у сфері безпеки, однією з цілей удару стала мечеть Субхан у місті Бахавалпур.

«Індія здійснила нічну атаку на невинних мирних жителів Пакистану. Удар по мечеті – це боягузливий напад», –цитує видання свої джерела.

Зі свого боку, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі, керівник міжвідомчої служби зі зв'язків з громадськістю (ISPR) Пакистану, заявив, що внаслідок ударів загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. За його словами, обстрілу зазнали кілька населених пунктів: Котлі, Бахавалпур, Мурідке, Багх і Музаффарабад. Генерал зазначив, що удари нібито були спрямовані по мечетях, де проживали мирні мешканці.

Чаудхрі також підтвердив, що Пакистан уже почав відповідати. За словами військового, збройні сили країни здійснюють дії як на землі, так і в повітрі. Про це повідомляє видання DAWN.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

Теги: напад Індія Пакистан

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