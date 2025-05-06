У Швейцарії пенсіонерка постане перед судом: годувала сусідського кота

Справу передано до суду, оскільки жінка відмовилася прийняти початкове покарання

У Швейцарії 68-річну жінку притягнули до суду за те, що вона регулярно підгодовувала кота своїх сусідів. У результаті тварина перестала повертатися додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Swissinfo.

Справу передано до суду, оскільки жінка відмовилася прийняти початкове покарання. Прокурор вимагає оштрафувати її за незаконне привласнення.

Як зазначається, пенсіонерка протягом десяти місяців годувала кота, на ім'я Лео і навіть встановила спеціальну котячу хвіртку, щоб тварина могла вільно заходити до її оселі. Зрештою кіт перестав повертатися до своїх законних господарів.

У Швейцарії такі випадки часто доходять до суду, оскільки власники домашніх улюбленців скаржаться на осіб, які без дозволу беруться піклуватися про їхніх тварин. Згідно з швейцарським законодавством, коти вважаються власністю, тому постійне годування і надання прихистку чужим тваринам прирівнюється до незаконного заволодіння. Водночас епізодичне підгодовування чужого кота не вважається кримінальним злочином.

До слова, суд Парижа виніс вироки особам, які погрожували режисеру церемонії відкриття Олімпіади у Парижі. Семеро осіб отримали покарання у вигляді умовних строків та штрафів. Суд ухвалив, що вони винні у кібербулінгу режисера Тома Жоллі. Зокрема, його ображали та погрожували смертю.