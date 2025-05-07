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Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН
Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився
фото із відкритих джерел

Антоніу Гутерріш закликав дві країни до стриманості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Індію та Пакистан виявити максимальну стриманість у зв'язку з останніми військовими операціями, повідомив його речник Стефан Дюжаррік. Його слова передає The Telegraph, пише «Главком».

Він закликав обидві країни уникати ескалації та зберігати спокій. «Світ не може дозволити собі військову конфронтацію», – заявив Дюжаррік.

Раніше засоби протиповітряної оборони Пакистану збили два літаки військово-повітряних сил (ВПС) Індії. За даними журналістів, це сталося недалеко від Ахмадпур-Іст у Бахавалпурі, що викликає тривогу щодо регіональної стабільності.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає ганебними удари, що завдаються між Індією і Пакистаном.

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це, заходячи до Овального кабінету», – повідомив він журналістам у Білому домі, коментуючи початок завдання країнами ударів. Трамп додав, що сподівається на «дуже швидке» завершення ескалації між сторонами.

Китай закликав Індію та Пакистан не допустити ескалації конфлікту. Відповідну заяву зробили у МЗС КНР.

Нагадаємо, на лінії контролю між підконтрольними Індії та Пакистану районами Кашміру не вщухають бойові дії. До цього військові Індії завдали удару по «терористичній інфраструктурі в Пакистані та в окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі». Операція називається «Сіндур», «дії були цілеспрямованими, зваженими і не мали ескалаційного характеру», наголосили в МО Індії.

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Теги: Індія Пакистан Антоніу Гутерріш Генсек ООН конфлікт

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