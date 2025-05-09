Індія заявила про удари Пакистану по військових станціях

Міноборони Індії повідомило, що військові об'єкти в Джамму, Патанкоті та Удхампурі були атаковані дронами та ракетами пакистанського походження

Індія звинуватила Пакистан у ракетних і дронових атаках на свої військові об'єкти. За їх даними, 8 травня в місті Джамму пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Видання пише, що у нічному небі над Джамму лунали сирени, виднілися червоні спалахи та вибухи снарядів. Зазначається, що це стало найбільшим загостренням між Індією та Пакистаном за понад 20 років. Протягом двох днів інтенсивних бойових дій загинуло майже 40 людей.

Міністерство оборони Індії повідомило, що військові об'єкти в Джамму, Патанкоті та Удхампурі були атаковані дронами та ракетами пакистанського походження. Атаки відбулися вздовж міжнародного кордону в регіоні Джамму та Кашмір.

За інформацією джерел, вісім ракет, запущених з території Пакистану по населених пунктах Сатварі, Самба, Ранбір Сінгх Пура та Арнія, були успішно перехоплені індійськими підрозділами протиповітряної оборони. Хоча людських жертв вдалося уникнути, зафіксовано матеріальні збитки.

Також індійські телеканали повідомили про вогні в небі над містом Джайсалмер у штаті Раджастхан, який межує з пакистанською провінцією Сінд.

У відповідь Пакистан заявив, що індійські військово-морські сили нібито здійснюють удари по цілях на його території в межах «операції відплати».

Раніше ми писали, що Індія та Пакистан влаштували найбільший і найтриваліший повітряний бій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Загалом 125 винищувачів боролися понад годину, при цьому жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору», – повідомляє американський телеканал з посиланням на джерела в пакистанських спецслужбах.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Вибір назви для операції не випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Раніше стало відомо, що цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур».