В Індонезії сталося виверження вулкана: є загиблі й тисячі постраждалих

Гарячий попіл спричинив пожежі та знищив кілька будинків у прилеглих селах

У ніч на 4 листопада сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі на віддаленому індонезійському острові Флорес. Щонайменше 10 людей загинули. Про це повідомило Національне агентство Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB), передає Associated Press.

За даними BNPB, виверження почалося після опівночі. Густий коричневий попіл викинуло на висоту до 2000 метрів. Гарячий попіл, що падав на сусідні села, спричинив пожежі, знищивши кілька будинків, зокрема католицький монастир.

Влада підвищила рівень небезпеки та розширила небезпечну зону навколо вулкана до 7 км.

За інформацією видання, вулканічний матеріал був викинутий на відстань до 6 км від кратера. Він засипав довколишні села і міста тоннами вулканічного сміття і змусив мешканців евакуюватися.

Унаслідок виверження вулкана в окрузі Вуланггітанг в шести прилеглих селах Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг постраждали щонайменше 10 тисяч людей.

Як пише Reuters, місцевий чиновник Геронімус Ламавуран заявив, що станом на ранок понеділка щонайменше 10 людей загинули. За його словами, виверження зачепило сім сіл.

«Сьогодні вранці ми почали евакуацію жителів в інші села, розташовані приблизно за 20 км від кратера», – сказав він.

Нагадаємо, днями філіппінський вулкан Таал поблизу столичного регіону вивергнувся, викинувши стовп пари висотою понад 2 км.