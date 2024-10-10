В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі

«Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку», – розповів рибалка

В Індонезії рибалка у шлунку акули виявив тіло людини. З'ясувалося, що це зникла 68-річна американка Колін Монфор. Про це повідомляє Bild.

«Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Я подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку. Її розкрили, і всередині опинилися останки жінки у чорному водолазному костюмі», – розповів рибалка.

Видання пише, що жінка з Мічигану разом із чоловіком Майком вирушила у відпустку до Індонезії. Подружжя вирішило зайнятися зайнятись дайвінгом, тому 26 вересня пішли на занурення з групою друзів та гідом. Повідомляється, що сильна течія віднесла жінку у відкрите море. Рятувальники протягом кількох днів намагалися знайти її, однак пошукову операцію довелося припинити через екстремальні погодні умови.

Сім’я Колін Монфор вважає, що її смерть сталася через проблеми зі здоров’ям під час занурення. Після цього тіло могло стати здобиччю для акули.

Наразі влада Індонезії зараз перевіряє цю версію.

Раніше, під час дайвінгу помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки (в 2014-2016 роках) Віктор Гвоздь. Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.