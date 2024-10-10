Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
Рибалка знайшов частини тіла Колін Монфор в череві акули
фото: Аnimalreader

«Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку», – розповів рибалка

В Індонезії рибалка у шлунку акули виявив тіло людини. З'ясувалося, що це зникла 68-річна американка Колін Монфор. Про це повідомляє Bild.

«Акулу спіймали, бо вона була нездорова. Я подумав, що вона проковтнула пластик чи рибальську сітку. Її розкрили, і всередині опинилися останки жінки у чорному водолазному костюмі», – розповів рибалка.

Видання пише, що жінка з Мічигану разом із чоловіком Майком вирушила у відпустку до Індонезії. Подружжя вирішило зайнятися зайнятись дайвінгом, тому 26 вересня пішли на занурення з групою друзів та гідом. Повідомляється, що сильна течія віднесла жінку у відкрите море. Рятувальники протягом кількох днів намагалися знайти її, однак пошукову операцію довелося припинити через екстремальні погодні умови.

Сім’я Колін Монфор вважає, що її смерть сталася через проблеми зі здоров’ям під час занурення. Після цього тіло могло стати здобиччю для акули.

Наразі влада Індонезії зараз перевіряє цю версію.

Раніше, під час дайвінгу помер колишній голова Служби зовнішньої розвідки (в 2014-2016 роках) Віктор Гвоздь. Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.

Читайте також:

Теги: тварини Індонезія смерть туризм США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протидія Росії та Китаю в Арктиці: Канада та Північна Європа об'єднують зусилля
Протидія Росії та Китаю в Арктиці: Канада та Північна Європа об'єднують зусилля
3 жовтня, 09:05
28 вересня Росія атакувала ракетами Суми
Росія двічі атакувала медичний заклад у Сумах: є загиблі
28 вересня, 09:37
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
26 вересня, 21:00
Зеленський на оборонному заводі в Скрентоні, Пенсильванія
Республіканці розслідують візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії
26 вересня, 09:16
Іраклі Кобахідзе під час виступу на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
25 вересня, 19:45
Зеленський проведе розгорнуту зустріч із Байденом 26 вересня
Зеленський найближчим часом декілька разів зустрінеться з Байденом
24 вересня, 21:49
Родина росіян після вечері опинилася у лікарні
У Красноярському краї двоє дітей померли після того, як повечеряли пельменями
21 вересня, 18:58
Трамп заявив, що Байден і Гарріс нібито створюють загрозу «за допомогою комбінації риторики та судових позовів»
Трамп звинуватив Байдена та Гарріс у спробі замаху на нього
16 вересня, 20:29
Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО
Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі
12 вересня, 19:28

Соціум

В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
В Індонезії у шлунку акули знайдено тіло людини: деталі
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
Південнокорейська письменниця стала лауреаткою Нобелівської премії-2024 з літератури
Південнокорейська письменниця стала лауреаткою Нобелівської премії-2024 з літератури
У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту
«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
20K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
18K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
13K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua