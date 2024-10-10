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Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида
Ураган спричинив також серію торнадо
фото: Chandan Khanna/AFP

Губернатор Флориди Рон Десантіс: Щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату

Ураган «Мілтон» вже досяг узбережжя Флориди. Влада штату надіслала понад 5,5 млн людей сповіщення про евакуацію через  стихію. Про це повідомляє The New York Times.

Епіцентр стихії, як очікується, обрушиться на центрально-західне узбережжя Флориди. До цього регіону належить Тампа, місто з населенням 3,3 млн людей. Воно не зазнавало прямих штормів від 1921 року.

«Мілтон» – найбільший ураган у Мексиканській затоці від 2005 року. Евакуаційні заходи стартували ще на початку тижня. Їх вже називають однією з найбільших операцій такого типу в історії штату.

Ураган спричинив також серію торнадо в регіоні та відключення енергопостачання до понад 1 млн будинків.

У місті Сент-Петерсбург за три години випало майже 23 сантиметри опадів, що становить тримісячну середню норму дощу для цього населеного пункту.

Тим часом метеорологи передбачають наслідки від потужних злив, які можуть спричинити повені у регіонах уздовж річок та озер.

Стихію класифікують як ураган третьої категорії, який, за прогнозами синоптиків, призведе до небезпечних для життя затоплень, сильних злив та потужних поривів вітру.

За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату.

Крім «згубних ураганних вітрів», прибережні громади стикаються з «небезпечними для життя» штормовими хвилями.

До слова, президент США Джо Байден переніс свій візит в Німеччину через ураган, який насувається на Америку. 

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Теги: США цунамі вітер ураган Флорида стихійні лиха

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