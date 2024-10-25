Індонезія розпочала процес приєднання до БРІКС

Міністр закордонних справ Індонезії Сугіоно під час церемонії зустрічі в аеропорту Казані після прибуття для участі в саміті БРІКС. 22 жовтня 2024 року

Під час саміту БРІКС в російській Казані цього тижня міністерство закордонних справ Індонезії повідомило, що процес приєднання до групи почався

МЗС Індонезії заявило, що країна хоче приєднатися до організації БРІКС та вже розпочала процес. Про це повідомляє Reuters.

«Індонезія висловила бажання приєднатися до групи великих економік, що розвиваються, БРІКС, на яку припадає 35% світового економічного виробництва, як засіб зміцнення країн, що розвиваються», – йдеться в заяві її міністерства закордонних справ.

Під час саміту БРІКС в російській Казані цього тижня міністерство закордонних справ Індонезії повідомило, що процес приєднання до групи почався.

«Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної і активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі», – сказав новопризначений міністр закордонних справ Сугіоно.

За його словами, БРІКС відповідає основним урядовим програмам індонезійського президента Прабово Субіанто, «особливо щодо продовольчої та енергетичної безпеки, викорінення бідності та розвитку людських ресурсів». Індонезія розглядає організацію як інструмент для просування інтересів глобального Півдня, додав він.

Індонезія, яка є четвертою за чисельністю населення країною світу, проводить позаблокову зовнішню політику. Президент країни, який вступив на головуючу посаду в неділю, неодноразово наголошував на своїх намірах «дружити з усіма країнами», чи то буде Китай, чи США, а також на тому, що Індонезія не долучатиметься до жодного військового блоку.

Що таке БРІКС і які країни до нього входять

БРІКС – це міжнародний альянс, який об'єднав найбільші країни з економіками, що розвиваються. Назву вперше запропонував голова правління американського банку Goldman Sachs Джим О'Ніл ще у 2001 році. У 2006 році ідея була втілена на практиці, коли за ініціативи російського диктатора Володимира Путіна лідери Бразилії, Росії, Індії та Китаю вперше зібралися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Спочатку група мала назву БРІК – за першими літерами назви кожної з країн. У 2011 році приєдналася Південна Африка, тож група стала називатися БРІКС (South African Republic). Наразі налічує дев'ять членів. 1 січня 2024 року до п'ятірки БРІКС приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Вступ до БРІКС також розглядала Аргентина, але вона відкликала заявку з приходом до влади нового президента країни Хав'єра Мілея. Ще понад 40 країн висловлюють зацікавленість у приєднанні, і 15 країн подали заявки на членство. Серед них Туреччина, Азербайджан, Алжир, Казахстан, Білорусь, Пакистан, Куба. До БРІКСу планувала приєднатися і Саудівська Аравія, але цього так і не зробила.

Нагадаємо, плани Кремля розширити зону впливу на пострадянському просторі продовжують стикатися із опором держав Середньої Азії. Слідом за Казахстаном, який оголосив про відмову вступати до БРІКС, та Вірменією, яка заморозила участь у військовому блоці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), від економічного союзу з Росією відмовився Узбекистан.