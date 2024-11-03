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На США насувається новий потужний ураган «Петті»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На США насувається новий потужний ураган «Петті»
Незалежно від того, чи сформується ураган, наступного тижня на Карибських островах очікується неспокійне море і сильні дощі
фото ілюстративне з відкритих джерел

Мешканцям Флориди, ймовірно, доведеться приготуватися до четвертого за останні три місяці шторму

Американські спостерігачі за ураганами попередили про загрозу насування урагану «Петті», який назріває в Карибському басейні, та з великою ймовірністю досягне території США. Про це повідомляє Daily mail.

«Наступного тижня більша частина вітру зміститься на північ, і це створить кишеню з високою температурою океану, великою кількістю вологи і дуже слабким зсувом вітру, що буде сприятливим для розвитку тропічного циклону», – пояснив провідний експерт з ураганів Алекс ДаСілва.

За його словами, існує два потенційних шляхи, якими може піти цей шторм: один на захід, а інший на північ. Західний шлях навряд чи вплине на США, але він може зачепити південь Флориди, якщо шторм набере обертів протягом наступних семи днів.

«У листопаді шторми в Карибському басейні зазвичай переміщуються на північ або північний схід. Це означає, що жителям і гостям від Флориди (включаючи узбережжя Мексиканської затоки) до Кароліни доведеться уважно стежити за розвитком подій», – зазначив ДаСілва.

Це спонукало Національний центр ураганів (NHC) дещо підвищити ймовірність формування тропічного шторму в найближчі сім днів.

При цьому вказано, що незалежно від того, чи сформується ураган, наступного тижня на Карибських островах очікується неспокійне море і сильні дощі.

Якщо «Петті» все ж таки рухатиметься в напрямку Флориди, то мешканцям цього штату доведеться приготуватися до четвертого за останні три місяці шторму, оскільки перед цим регіон постраждав від ураганів «Деббі», «Хелен» і «Мілтон», які обрушилися на Флориду в серпні, вересні і жовтні відповідно, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти

До слова, екіпаж гелікоптера берегової охорони США врятував чоловіка, який чіплявся за відкриту скриню-холодильник в Мексиканській затоці після того, як його човен застряг на ніч у водах через ураган «Мілтон».

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Теги: шторм ураган Daily Mail США Флорида стихійні лиха

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