Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США

Анастасія Новітіна, її чоловік Дмитро та їхній 13-річний син Євген з бабусею Тетяною покинули Україну після повномасштабного вторгнення

Родині Сегенів на початку великої війни вдалося вирватися з Херсону, але стихія наздогнала їх у Північній Кароліні, США. Про це пише USA Today.

Анастасія Новітіна, її чоловік Дмитро та їхній 13-річний син Євген з бабусею Тетяною покинули Україну після повномасштабного вторгнення російських військ. Спочатку вони виїхали до Польщі, а згодом – до США.

Вони оселилися в гірській місцевості на заході Північної Кароліни, тому що там мешкала сестра та зять Сегена.

Їхній синій будинок стояв неподалік річки Саут-Ту. Влітку це популярне місце для кемпінгу та риболовлі. У порівнянні з Херсоном, це був райський куточок. Але надії родини на безпечне життя зруйнував ураган «Хелен».

Будинок родини Сегенів фото: USA Today

Наприкінці вересня вода у тихій річці піднялася майже на шість метрів, перетворивши її на стихійне лихо.

Вода у тихій річці піднялася майже на шість метрів фото: USA Today

Племінниця Анастасії, Ліза Гіндінова, яка живе в Брукліні, штат Нью-Йорк, з 26 вересня не випускала з рук свій мобільний – вона без перестанку оновлювала місцеві групи у соцмережах, де публікували імена врятованих мешканців, а також телефонувала органам влади.

«Це було 24 години на добу, без вихідних, – розповіла Ліза USA Today. – Я весь час просто на телефоні. Я не можу нормально функціонувати. Це все, про що я думаю».

Востаннє Гіндінова розмовляла з тіткою увечері 26 вересня, коли ураган «Хелен» лише насувався на Північну Кароліну.

«Вона сказала, що вода в річці підіймається. І пожартувала, що сподівається, що їхній «Титанік», маючи на увазі будинок, витримає», – згадує Ліза.

Із того часу телефони тітки й дядька не відповідали.

Тіло Анастасії знайшли через кілька днів після повені за десять миль від дому. Її опізнали за золотою сережкою у вусі. Дмитра ідентифікували за відбитками пальців.

13-річного Євгена досі шукають фото: USA Today

Від синього будинку біля річки, у якому мешкали Сегени, нічого не залишилося. Пошуки Євгена та його бабусі Тетяни досі тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти.