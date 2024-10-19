Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США
Анастасія Новітіна та її чоловік Дмитро
фото: USA Today

Анастасія Новітіна, її чоловік Дмитро та їхній 13-річний син Євген з бабусею Тетяною покинули Україну після повномасштабного вторгнення

Родині Сегенів на початку великої війни вдалося вирватися з Херсону, але стихія наздогнала їх у Північній Кароліні, США. Про це пише USA Today.

Анастасія Новітіна, її чоловік Дмитро та їхній 13-річний син Євген з бабусею Тетяною покинули Україну після повномасштабного вторгнення російських військ. Спочатку вони виїхали до Польщі, а згодом – до США.

Вони оселилися в гірській місцевості на заході Північної Кароліни, тому що там мешкала сестра та зять Сегена.

Їхній синій будинок стояв неподалік річки Саут-Ту. Влітку це популярне місце для кемпінгу та риболовлі. У порівнянні з Херсоном, це був райський куточок. Але надії родини на безпечне життя зруйнував ураган «Хелен».

Будинок родини Сегенів
Будинок родини Сегенів
фото: USA Today

Наприкінці вересня вода у тихій річці піднялася майже на шість метрів, перетворивши її на стихійне лихо.

Вода у тихій річці піднялася майже на шість метрів
Вода у тихій річці піднялася майже на шість метрів
фото: USA Today

Племінниця Анастасії, Ліза Гіндінова, яка живе в Брукліні, штат Нью-Йорк, з 26 вересня не випускала з рук свій мобільний – вона без перестанку оновлювала місцеві групи у соцмережах, де публікували імена врятованих мешканців, а також телефонувала органам влади.

«Це було 24 години на добу, без вихідних, – розповіла Ліза USA Today. – Я весь час просто на телефоні. Я не можу нормально функціонувати. Це все, про що я думаю».

Востаннє Гіндінова розмовляла з тіткою увечері 26 вересня, коли ураган «Хелен» лише насувався на Північну Кароліну.

«Вона сказала, що вода в річці підіймається. І пожартувала, що сподівається, що їхній «Титанік», маючи на увазі будинок, витримає», – згадує Ліза.

Із того часу телефони тітки й дядька не відповідали.

Тіло Анастасії знайшли через кілька днів після повені за десять миль від дому. Її опізнали за золотою сережкою у вусі. Дмитра ідентифікували за відбитками пальців.

13-річного Євгена досі шукають
13-річного Євгена досі шукають
фото: USA Today

Від синього будинку біля річки, у якому мешкали Сегени, нічого не залишилося. Пошуки Євгена та його бабусі Тетяни досі тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти. 

Читайте також:

Теги: будинок чоловік ураган Титанік США стихійні лиха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший пункт плану перемоги стосується членства України в НАТО
Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім
Вчора, 08:31
Основні новини ночі 10 жовтня
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
10 жовтня, 07:00
Пентагон прогнозує перенесення засідання «Рамштайн»
Пентагон прогнозує можливе перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»
9 жовтня, 02:46
Видання пише, що Угорщина, набула репутації блокувальника санкцій
Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews
8 жовтня, 16:26
Меланія Трамп та Дональд Трамп у шлюбі з 2005 року
Дружина Трампа підтримала право на аборти, попри позицію чоловіка
4 жовтня, 10:38
Ізраїльські чиновники заявили, що ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази
Іран планує ракетний удар по Ізраїлю: названо дату
1 жовтня, 17:34
Проєкт «Пеле» – це головна ініціатива щодо підвищення енергетичної стійкості Пентагона
Пентагон створить мобільний ядерний реактор під промовистою назвою
30 вересня, 10:04
Пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
25 вересня, 16:32
США наступного тижня оголосять пакет військової допомоги Україні
США наступного тижня оголосять пакет військової допомоги Україні
20 вересня, 22:59

Соціум

Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США
Родина біженців із Херсона загинула під час урагану в США
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
21K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
14K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
6192
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
6164
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua