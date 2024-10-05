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У Росії прорвало велику дамбу: що відомо

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Росії прорвало велику дамбу: що відомо
Прорив дамби у Росії
фото з відкритих джерел

Під час планових робіт на одній із Рік в РФ прорвало дамбу 

В ході планових робіт на Алтаї стався прорив дамби. Про це повідомляє місцеве управління МНС.

Повідомляється, що під час планового спуску води з каскаду озер, розташованого за 9 кілометрів на південний захід від села Шелаболіха, сталася руйнація дороги через «перелив води». Наразі немає даних про підтоплені будинки чи присадибні ділянки.

«Дамби, які роками тримали воду на Зеркальних озерах, незважаючи на всі зусилля щодо їх зміцнення, сьогодні не витримали великого обсягу води, що накопичилася цього дощового літа. І, як наслідок, вся вода вийшла в русло річки, яка поділяє Шелаболіху. На даний момент. дорогу, що з'єднує обидві частини села, зруйновано», – заявив голова Шелаболихинського району Олександр Шушунов.

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Прорив дамби в РФ
фото з відкритих джерел

Село Шелаболіха розташоване в Алтайському краї, на заході від Барнаула. Це адміністративний центр Шелаболіхинського району, який був заснований у 1911 році. За останніми даними, населення села складає близько 3,4 тисячі осіб. 

Нагадаємо, у квітні на річці Урал різко піднявся рівень води, що призвело до підтоплення десятків будинків та пошкодження дамби у двох місцях. Адміністрація міста Орськ оголошувала про введення режиму надзвичайної ситуації.

До слова, у місті Дальнереченськ Приморського краю в ніч проти 6 серпня прорвало дамбу. У будівлі місцевої школи підготовлено пункт тимчасового розміщення постраждалих від повені. 

Раніше стало відомо, що жителі Челябінської області, які постраждали від прориву дамби та підтоплення, поскаржилися, що їх змушують самостійно вирішувати проблему з відкачуванням води,

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Теги: стихійні лиха росія населення дороги

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