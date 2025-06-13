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Іран заявив про витік радіації всередині ядерного об'єкта

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іран заявив про витік радіації всередині ядерного об'єкта
Радіоактивне забруднення було виявлено лише на території самого об'єкта в Натанзі
фото: скріншот з відео

Іран заявляє про витік радіації всередині ядерного об'єкта в Натанзі, МАГАТЕ підтверджує нормальні зовнішні показники

В іранському місті Натанз виявлено радіоактивне забруднення всередині ядерного комплексу. Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану. Іранська сторона запевняє, що ситуація контрольована, тоді як раніше Ізраїль заявляв про значні пошкодження об'єкта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report і Tehran Times.

За заявою Організації з атомної енергії Ірану, радіоактивне забруднення було виявлено лише на території самого об'єкта в Натанзі, тоді як за його межами слідів не виявлено, а показники радіації залишаються в нормі.

В установі наголосили, що причин для занепокоєння немає, хоча приміщення потребує очищення, а збитки наразі оцінюються.

Раніше ізраїльський військовий представник заявляв, що об’єкт у Натанзі – головний центр іранської програми ядерного збагачення – зазнав «значних ушкоджень», повідомляє Reuters.

На тлі цих заяв, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі, який, за словами Ізраїлю, був атакований, «залишився незмінним».

«Тип радіоактивного забруднення, що присутній всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів», – написав Рафаель Гроссі на платформі X.

Нагадаємо, Ізраїль таємно готував атаку на Іран протягом восьми місяців. 

Журналісти зазначають, що Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

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Теги: Ізраїль Іран ядерне паливо радіація МАГАТЕ

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