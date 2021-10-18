В Іспанії троє чоловіків, які писали під псевдонімом жінки, здобули літературну премію

Призову нагороду письменники розділять між собою порівну

В Іспанії премію з літератури за кращий роман отримала письменниця під іменем якої писали чоловіки. Про це повідомляє El Mundo.

Як пише видання, переможцем літературної премії «Планета» стала «письменниця» під псевдонімом Кармен Мола. На церемонії з'ясувалося, що насправді це ім'я вигадали троє чоловіків-сценаристів. Так, під іменем Кармен Мола «ховалися» Антоніо Мерсеро (один із найдосвідченіших сценаристів іспанського телебачення), Аґустін Мартінес (сценарист, автор роману «Монте-Пердідо») і Жорже Діас (відомий за роботою над серіалом «Центральна лікарня», що виходив в Іспанії протягом 12 років). Призову нагороду, яка у 2021 році вперше зросла до одного мільйона євро, Мерсеро, Мартінес і Діас розділять між собою порівну.

Чоловіки заперечують звинувачення в тому, що вони писали під жіночим псевдонімом, щоб їхні книги продавалися краще. За їхніми словами, це дозволило уникнути тиску з боку критиків і «зацикленості на особистості автора». До слова, Кармен Мола (приблизний переклад – «Кармен крута») – відносно відоме в іспанськомовному світі літературне ім’я. В нечисленних інтерв’ю «жінка» розповідала, що живе у Мадриді, працює професоркою та має трьох дітей, а анонімність зберігає через те, що не хоче публічності. У Кармен Мола є власний вебсайт і літературний агент. У її профілі замість фото «письменниці» зображена жінка, що стоїть спиною до камери в різних локаціях. Мола порівнюють із відомою постаттю італійської літератури Еленою Ферранте (це теж псевдонім). Поки вийшли три романи «письменниці» накладом у 250 тисяч примірників. Відзнаку «Планета» здобув четвертий, поки неопублікований роман – «Звір» (La bestia). Він оповідає про події 1834 року, коли в Іспанії вирувала епідемія холери. На тлі цього виникає серійний маніяк, що вбиває дівчат та розчленовує їхні тіла.

До слова, Нобелівську премію з літератури отримав письменник із Занзібара.

Також, цьогоріч лауреатом премії імені Василя Стуса став Тарас Возняк – культуролог, політолог, засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї» та генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького.

В Україні обрали лауреатів літературної премії імені Олега Ольжича.