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    В Україні обрали лауреатів літературної премії імені Олега Ольжича

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    У номінації &laquo;Поезія&raquo; перемогу здобув В&rsquo;ячеслав Гук за збірку поезій &laquo;Гілочка кримського тиса&raquo; - В Україні обрали лауреатів літературної премії імені Олега Ольжича

    У номінації «Поезія» перемогу здобув В’ячеслав Гук за збірку поезій «Гілочка кримського тиса»

    Фото: kmoun.info

    Відзнаки переможцям вручатимуть 24 серпня, в річницю проголошення Незалежності України.

    Національна спілка письменників України й Організація українських націоналістів обрали лауреатів премії імені Олега Ольжича. Про це повідомляє пресслужба НСПУ.

    За результатами засідання журі, у номінації «Публіцистика» – це книжка «Журналісти і Незалежність. Спогади. Свідчення. Документи» (упорядник – Юрій Бондар).

    У номінації «Поезія» перемогу здобув В’ячеслав Гук за збірку поезій «Гілочка кримського тиса».

    Спеціальну відзнаку від Національної спілки письменників України та Організації українських націоналістів у номінації «Публіцистика» здобули Микола Ґушул і Петро Сіреджук за книжку «Рожнівські Лицарі Визвольних Війн».

    Відзнаки переможцям вручать у Будинку письменників 24 серпня, в річницю проголошення Незалежності України.

    Нагадаємо, Міжнародну літературну премію імені Олега Ольжича засновано Національною спілкою письменників України та Організацією українських націоналістів (ОУН) із метою популяризації поезії громадянського звучання та публіцистики. Премію присуджують щороку за окремі книги громадянської лірики та публіцистики, а також книги, що вміщують такі твори.

    Нагадаємо, стали відомі усі переможці кінопремії «Золота Дзиґа-2021».


    Теги: книги письменник журналіст премія
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    В Україні обрали лауреатів літературної премії імені Олега Ольжича