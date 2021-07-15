В Україні обрали лауреатів літературної премії імені Олега Ольжича
У номінації «Поезія» перемогу здобув В’ячеслав Гук за збірку поезій «Гілочка кримського тиса»
Відзнаки переможцям вручатимуть 24 серпня, в річницю проголошення Незалежності України.
Національна спілка письменників України й Організація українських націоналістів обрали лауреатів премії імені Олега Ольжича. Про це повідомляє пресслужба НСПУ.
За результатами засідання журі, у номінації «Публіцистика» – це книжка «Журналісти і Незалежність. Спогади. Свідчення. Документи» (упорядник – Юрій Бондар).
У номінації «Поезія» перемогу здобув В’ячеслав Гук за збірку поезій «Гілочка кримського тиса».
Спеціальну відзнаку від Національної спілки письменників України та Організації українських націоналістів у номінації «Публіцистика» здобули Микола Ґушул і Петро Сіреджук за книжку «Рожнівські Лицарі Визвольних Війн».
Відзнаки переможцям вручать у Будинку письменників 24 серпня, в річницю проголошення Незалежності України.
Нагадаємо, стали відомі усі переможці кінопремії «Золота Дзиґа-2021».