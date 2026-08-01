Іспанія будує 500-метровий бар'єр у морі для стримування мігрантів

Плавучу конструкцію встановлюють біля Сеути після масового напливу нелегальних мігрантів із Марокко

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Іспанії, роботи стартували в суботу в районі хвилеріза Тарахаль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El País.

Основним елементом системи стане надувний бар'єр завдовжки 500 метрів. Його надводна частина підійматиметься на 30 – 70 сантиметрів, тоді як під водою конструкція сягатиме глибини одного метра. Для посилення захисту бар'єр поєднають із лінією буїв, які надали Військово-морські сили Іспанії.

У конструкції також передбачили спеціальний прохід для катерів Цивільної гвардії. Це дасть змогу правоохоронцям безперешкодно патрулювати акваторію, контролювати стан загородження та оперативно реагувати на спроби незаконного перетину кордону. Рішення про встановлення бар'єра ухвалили після масового напливу мігрантів до Сеути.

Іспанська влада сподівається, що нова система захисту допоможе стримати нелегальну міграцію та посилить контроль над морською ділянкою кордону.

Раніше іспанська влада заявила про стабілізацію ситуації після масового прориву мігрантів до анклаву Сеута. За офіційними даними, переважна більшість людей, які незаконно перетнули кордон, уже повернулася до Марокко. У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії повідомили, що від ранку четверга до Сеути незаконно потрапили близько 50 тис. мігрантів. Станом на вечір 31 липня приблизно 48,3 тис. із них добровільно повернулися на територію Марокко.

Водночас представник уряду Іспанії в Сеуті повідомив про виявлення 57 загиблих на іспанському боці кордону. За його словами, жертви можуть бути й на території Марокко. За попередньою інформацією, частина мігрантів загинула, намагаючись дістатися Сеути морем, інші стали жертвами тисняви біля хвилелому, обладнаного прикордонною огорожею.