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На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють
Прокурори повідомили 31-річному чоловікові про підозру
фото: Прокуратура України

Держмитслужба розпочала процедуру звільнення свого працівника, якому повідомили про підозру

Державна митна служба України розпочала процедуру звільнення головного державного інспектора митного поста «Коломия», якого підозрюють у наїзді на пішохода та втечі з місця аварії. Унаслідок ДТП 25-річний чоловік зазнав тяжких травм і, за даними прокуратури, перебував у комі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держмитслужбу та Івано-Франківську обласну прокуратуру.

У Держмитслужбі заявили, що засуджують протиправні дії працівників відомства. Там також наголосили, що остаточну оцінку події мають надати слідство та суд.

«Розпочато процедуру звільнення згаданої посадової особи з митних органів», – повідомили у Держмитслужбі.

На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють фото 1

Як сталася аварія у Городенці

За даними слідства, ДТП сталася 11 жовтня близько 23:00 на вулиці Винниченка в Городенці Івано-Франківської області. 31-річний місцевий житель, який керував автомобілем Volkswagen ID.4, наїхав на 25-річного пішохода. Чоловік ішов краєм проїзної частини в тому самому напрямку, що й автомобіль.

На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють фото 2
На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють фото 3


У прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними, водій міг перевищити швидкість. Після наїзду він залишив місце аварії. 

Потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму та відкриті переломи обох стегнових кісток. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Городенківської районної лікарні. За інформацією прокуратури, на момент оприлюднення повідомлення чоловік перебував у комі.

На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють фото 4
На Прикарпатті митник збив пішохода та втік: посадовця звільняють фото 5

Митнику повідомили про підозру

13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили 31-річному чоловікові про підозру. За даними відомства, йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, та залишення людини в небезпеці.

Слідство встановлює обставини аварії. Остаточну правову оцінку діям підозрюваного надасть суд.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про ДТП в Івано-Франківську, у якій поліцейський збив чоловіка та залишив місце події.  

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Теги: водій звільнення аварія слідство прокуратура митниця Івано-Франківщина

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