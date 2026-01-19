В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви

Поранення різного ступеня важкості отримали близько 100 пасажирів

У неділю, 18 січня, південний регіон Іспанії сколихнула масштабна аварія на залізниці, внаслідок якої загинули щонайменше двадцять людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Адамуз, де з рейок зійшли одразу два швидкісні потяги. За даними місцевої поліції та рятувальних служб, поранення різного ступеня важкості отримали близько 100 пасажирів, причому стан 25 осіб медики оцінюють як важкий.

Причиною катастрофи стало те, що поїзд приватного італійського перевізника Iryo, який прямував із Малаги до Мадрида, вилетів із колії та врізався в сусідню залізничну лінію. Це призвело до того, що інший состав, який рухався паралельним маршрутом із Мадрида до Уельви, також зійшов із рейок. Аварія трапилася приблизно за десять хвилин після того, як перший потяг вирушив зі станції у Малазі о 18:40 за місцевим часом.

Наразі залізничний рух у цьому напрямку повністю зупинено. На місці події працюють численні підрозділи екстрених служб та бригади швидкої допомоги. Представники компанії Iryo поки не надали жодних офіційних коментарів щодо причин технічного збою чи обставин зіткнення, тоді як влада регіону координує рятувальні роботи та надання допомоги постраждалим.

At least 7 dead, over 100 injured after high-speed train derails in southern Spain

Раніше будівельний кран, що використовувався на об’єкті високошвидкісної залізниці, впав на пасажирський поїзд на північному сході Таїланду. Інцидент стався в окрузі Сікхіо провінції Накхонратчасіма, приблизно за 230 км від Бангкока. Щонайменше 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення внаслідок трагедії.

Поїзд, що рухався в напрямку провінції Убонратчатхані, зійшов з рейок після того, як на нього впала металева конструкція. У вагонах перебували 195 осіб. За словами міністра транспорту Фіпхата Ратчакітпракарна, було розпочато розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення.