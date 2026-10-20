«Раніше такого взагалі не було». «Укрзалізниця» пояснила, що відбувається на кордоні із Польщею

«Укрзалізниця»: Ми точно не будемо наражати пасажирів і поїзні бригади на небезпеку

Заступник директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко пояснив, із чим пов’язані затримки поїздів на кордоні з Польщею. Про це він зауважив у коментарі «Главкому».

За словами Шевченка, через російські дрони у повітряному просторі проводиться низка евакуацій, зокрема на Волині, Рівненщині та Київщині. Такі рішення ухвалюють з міркувань безпеки пасажирів і поїзних бригад.

«Ми не можемо спрогнозувати евакуацію. По факту через насиченість повітряного простору дронами ми бачимо низку евакуацій і на Волині, і на Рівненщині і на Київщині. Відповідно ці рішення продиктовані питанням безпеки. Ми точно не будемо наражати пасажирів і поїзні бригади на небезпеку», – наголосив Олександр Шевченко.

Представник компанії також зазначив, що затримки стосуються не лише міжнародних, а й внутрішніх рейсів. Водночас пасажири можуть відстежувати ситуацію в режимі реального часу на порталі «УЗ Веземо», де інформацію оновлюють кожні 10 хвилин.

«Ми показуємо середній час затримки і середню кількість евакуацій для кожного потяга. Дані беруться за останні 10 днів. Це дає змогу спрогнозувати, яка в середньому затримка вашого потяга. При цьому ми розуміємо, що виключення можуть бути. Сьогодні вперше за жовтень, здається, ми побачили дрон неподалік Перемишля. Раніше такого взагалі не було. В цілому статистика в застосунку дозволяє планувати і показує середній час запізнення», – підкреслив

Нагадаємо, потяги, які курсують між Україною та Польщею, значно відстають від розкладу. За даними «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня відставання від графіка одного з рейсів сягало майже 20 годин.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила роботи під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, дозволяються посадка та висадка пасажирів, а люди самостійно вирішують, чи залишатися на вокзалах і станціях.

До слова, українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття.

До того ж пасажирка поїзда «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ Наталія Пахайчук залишилася на вокзалі в Рівному після повітряної тривоги: поки вона добиралася з укриття до перону, потяг вирушив без неї. Згодом з’ясувалося, що інші пасажири також потрапляли в подібні ситуації.