Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення (фото)

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні, в четвер, зробив друге щеплення від коронавірусу, таким чином пройшовши повну вакцинацію від Covid-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Друге щеплення зроблене», – написав прем’єр-міністр Джонсон.

Британський прем'єр також закликав жителів країни отримати вакцину від коронавірусу.

«Коли настане ваша черга, зробіть щеплення», – сказав він.

Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ