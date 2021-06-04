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    Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення (фото)

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    Борис Джонсон отримав друге щеплення - Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення (фото)
    Борис Джонсон отримав друге щеплення
    Фото: Reuters

    Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні, в четвер, зробив друге щеплення від коронавірусу, таким чином пройшовши повну вакцинацію від Covid-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.

    «Друге щеплення зроблене», – написав прем’єр-міністр Джонсон.

    Британський прем'єр також закликав жителів країни отримати вакцину від коронавірусу.

    «Коли настане ваша черга, зробіть щеплення», – сказав він.

    Як уточнює Sky News, Джонсон отримав другий компонент вакцини від коронавірусу в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні.

    Нагадаємо, Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca, перше щеплення він зробив 19 березня.

    Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, були запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Втім, вже 31 травня, газета The Daily Telegraph повідомила, що Велика Британія планує відмовитись від паспортів Covid-19 як законну вимогу для великих заходів.

    Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.

    Теги: Велика Британія Twitter щеплення Борис Джонсон
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    Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення (фото)