Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення (фото)

Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні, в четвер, зробив друге щеплення від коронавірусу, таким чином пройшовши повну вакцинацію від Covid-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Друге щеплення зроблене», – написав прем’єр-міністр Джонсон.

Британський прем'єр також закликав жителів країни отримати вакцину від коронавірусу.

«Коли настане ваша черга, зробіть щеплення», – сказав він.

Second jab done.



When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021

Як уточнює Sky News, Джонсон отримав другий компонент вакцини від коронавірусу в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні.

Нагадаємо, Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca, перше щеплення він зробив 19 березня.

Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, були запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Втім, вже 31 травня, газета The Daily Telegraph повідомила, що Велика Британія планує відмовитись від паспортів Covid-19 як законну вимогу для великих заходів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.