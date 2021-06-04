В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: де можна зробити щеплення

Щеплення робитимуть вакциною Coronavac

З огляду на результати першого центу вакцинації в Одесі відкривають ще три пункти щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного центру.

Зазначається, що центри вакцинації населення відкрили у:

торговому центрі «Мегадом«, вул. Толбухіна, 135;

торговому центрі «Fontan Sky«, пров. Семафорний, 4;

ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

«Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення», – резюмували у пресслужбі.

Крім того, у Центрі громадського здоров’я зауважили, що щеплення робитимуть вакциною Coronavac.

Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку «Дія». Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.