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    В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: де можна зробити щеплення

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    В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації - В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: де можна зробити щеплення
    В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Щеплення робитимуть вакциною Coronavac

    З огляду на результати першого центу вакцинації в Одесі відкривають ще три пункти щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного центру.

    Зазначається, що центри вакцинації населення відкрили у:

    • торговому центрі «Мегадом«, вул. Толбухіна, 135;
    • торговому центрі «Fontan Sky«, пров. Семафорний, 4;
    • ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

    «Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення», – резюмували у пресслужбі.

    Крім того, у Центрі громадського здоров’я зауважили, що щеплення робитимуть вакциною Coronavac.

    Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку «Дія». Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями», – йдеться у повідомленні.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

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    Теги: Одеса щеплення імунітет вакцинація населення ВООЗ
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    В Одесі додатково відкриють три центри вакцинації: де можна зробити щеплення