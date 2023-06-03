На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Чоловік не сподівався на такий щедрий улов

Мешканець столиці ішов на риболовлю, сподіваючись зловити карасів

У Дарницькому районі Києва на озері Сонячне рибалка упіймав білого амура вагою 14,6 кг.

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Василь та його улов фото: glavcom.ua

Як зізнався кореспондентові «Главкома» чоловік на ім’я Василь, він сподівався упіймати карасів. Натомість вдалося витягти з води такого велетня.

Раніше на Канівському водосховищі поблизу села Кийлів на Київщині екоінспектори ДЕІ Столичного округу виявили факт грубого порушення правил рибальства.

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Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні встановилася нерестова заборона. Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Для любителів-рибалок також впровадять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову.

До слова, у Києві чоловіки ловили рибу просто з машини.