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Як виглядають кратери на Місяці: з'явилися знімки з неймовірною деталізацією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як виглядають кратери на Місяці: з'явилися знімки з неймовірною деталізацією
при погляді на Місяць у кожного виникає бажання ближче роздивитись його таємничу поверхню
фото: Dailymail

Фотограф зібрав чіткий знімок Місяця, який висвітлив такі відомі пам’ятки, як місця посадки Аполлона

Фотограф Ендрю Маккарті створив інтерактивну карту «Гігамун», зібрану з 280 тисяч окремих фотографій, яка дозволяє максимально розглянути поверхню супутника Землі. Про це пише Dailymail.

Згідно з інформацією видання, цей видатний проєкт створено після десятків безуспішних спроб, і тепер користувачі можуть розглянути найвідоміші місячні кратери, такі як Коперник, Тихо, Платон, Ератосфен та Клавій, у всіх деталях.

«Якість світла досить стабільна по всій поверхні Місяця, що ускладнює зйомку. Але мені посміхнулася удача, і на небі не було перешкод, щоб завершити проєкт. Я планував це багато років. І пробував десятки разів. На жаль, зазвичай, хороші умови не зберігаються достатньо довго, щоб отримати чітку деталізацію на всій поверхні, тому мої жорсткі диски заповнені незакінченими гігантськими проєктами», – розповів Маккарті.

Як виглядають кратери на Місяці: з'явилися знімки з неймовірною деталізацією фото 1
Як виглядають кратери на Місяці: з'явилися знімки з неймовірною деталізацією фото 2

Зазначається, що фотографу навіть вдалося зробити рідкісний знімок Платона – кратера, який рідко можна побачити із Землі через його розташування на крайній півночі Місяця.

«У цьому проєкті використовувалися два телескопи, включаючи 12-дюймовий ньютонівський телескоп і 11-дюймовий SCT, без яких чітке зображення не вийшло б. Я в захваті від фінального результату», – зазначив він.

У виданні додають, що Маккарті витратив близько двох годин, перемикаючись між телескопами, щоб зробити фотографії Місяця зі свого заднього двору в Аризоні. Потім він об'єднав зображення в один розміром 1,3 гігапікселі, який він назвав «Гігамун», пропонуючи найчіткіший вигляд Місяця, який він коли-небудь бачив.

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Теги: Daily Mail

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