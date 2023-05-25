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Державний борг США: Білий дім повідомив про прогрес у переговорах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Державний борг США: Білий дім повідомив про прогрес у переговорах
резиденція президента США у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Республіканці та Білий дім бачать прогрес у переговорах щодо обмеження боргу США

У середу, 24 травня учасники переговорів від президента-демократа Джо Байдена та головного республіканця в Конгресі Кевіна Маккарті провели продуктивні переговори, щоб досягти угоди про підвищення боргу Сполучених Штатів у 31,4 трильйона доларів і уникнути катастрофічного дефолту. Про це повідомляє Reuters.

Після чотиригодинної зустрічі в Білому домі Маккарті сказав, що переговори покращилися. Він передбачив, що обидві сторони досягнуть угоди, хоча кілька питань залишаються невирішеними.

«Ми досягли певного прогресу, працюючи там. Тож це дуже позитивно», – сказав Маккарті журналістам. 

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що переговори залишаються продуктивними.

«Якщо так і далі буде йти добросовісно, ​​ми зможемо домовитися», – сказала вона на брифінгу під час переговорів.

Проте Білий дім та демократичні члени Конгресу також звинуватили республіканців у використанні економіки як залогу для просування своєї програми, яку вони не могли би здійснити інакше. Вони заявили, що республіканці повинні зробити більше концесій, оскільки їм потрібні голоси демократів для прийняття будь-якої угоди.

Раніше повідомлялося, що президент США оптимістично оцінив переговори стосовно держборгу.

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Теги: США президент переговори

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