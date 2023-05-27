Пасажир в Південній Кореї відчинив аварійні двері літака в повітрі, є постраждалі (відео)

На борту літака перебували 200 людей, вісім школярів опинилися у лікарні

Пасажир літака Airbus 321 південнокорейської компанії Asiana Airlines відчинив двері під час польоту. Про це повідомило 26 травня агентство Yonhаp із посиланням на представників аеропорту та джерела в авіагалузі.

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Під час внутрішнього рейсу з острова Чеджу до міста Тегу в літаку перебувало 200 осіб, з яких 194 були пасажирами. Під час знаходження повітряного судна у процесі посадки один чоловік вирішив відчинити двері.

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Агенство Reuters з посиланням на представника пожежної охорони Тегу додало, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дев'ять людей доставили до найближчої лікарні через проблеми з диханням.

В управлінні освіти Чеджу уточнили, що вісім із тих, хто опинився в лікарні, були школярами.

Видання ВВС підтверджує, що у літаку були діти шкільного віку, вони летіли на спортивний захід вихідного дня.

«Діти тремтіли, вони плакали і були налякані», – розповів батько одного з учнів.

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Поліція розслідує інцидент, коли пасажир, який сидів біля аварійного виходу, торкнувся важеля, зазначив представник місцевої влади.

За словами представника Asiana Airlines, літаку залишалося дві-три хвилини до приземлення, коли чоловік відчинив двері приблизно в 200 метрах над землею. Усі пасажири сиділи з пристебнутими ременями.