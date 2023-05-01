Уряд пропонує парламенту ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор

Міністр Федоров вважає, що підтримка депутатами дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроєкт – і він відправляється на розгляд у парламент», – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що підтримка депутатами цього рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій – процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

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Федоров додав, що організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Як уточнив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, проєкт Закону має на меті вирішення проблемних питань забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади відповідального за формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

«Законопроєктом пропонується внести зміни до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що дозволить забезпечити належне державне регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей та оптимізувати бюджетні витрати на забезпечення державного регулювання у зазначеній сфері», – йдеться у повідомленні.

Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей створено у 2020 році відповідно до закону про врегулювання грального бізнесу в Україні як центральний орган виконавчої влади.

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Нагадаємо, президент Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу.

Як повідомлялося, 12 березня, ТОВ «Паріматч» заявило, що призупиняє свою діяльність через санкції Ради національної безпеки і оборони України. Водночас букмекерська контора обіцяє повернути гроші клієнтам.

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