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Уряд пропонує парламенту ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд пропонує парламенту ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор
фото з відкритих джерел

Міністр Федоров вважає, що підтримка депутатами дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроєкт – і він відправляється на розгляд у парламент», – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що підтримка депутатами цього рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій – процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

Федоров додав, що організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

Як уточнив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, проєкт Закону має на меті вирішення проблемних питань забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади відповідального за формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

«Законопроєктом пропонується внести зміни до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що дозволить забезпечити належне державне регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей та оптимізувати бюджетні витрати на забезпечення державного регулювання у зазначеній сфері», – йдеться у повідомленні.

Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей створено у 2020 році відповідно до закону про врегулювання грального бізнесу в Україні як центральний орган виконавчої влади.

Нагадаємо, президент Зеленський увів санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб грального бізнесу.

Як повідомлялося, 12 березня, ТОВ «Паріматч» заявило, що призупиняє свою діяльність через санкції Ради національної безпеки і оборони України. Водночас букмекерська контора обіцяє повернути гроші клієнтам.

Раніше повідомлялося, що уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів

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Теги: уряд парламент Михайло Федоров президент гроші міністр

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