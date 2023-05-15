Південна Корея зазнала найсильнішого землетрусу від початку року

У Південній Кореї зафіксували найпотужніший від початку року землетрус

Це найсильніший цьогоріч землетрус на Корейському півострові та у прилеглих водах

Біля східного узбережжя Південної Кореї в Японському морі стався найпотужніший від початку цього року землетрус, його сила сягнула 4,5 бала. Про це з посиланням на дані Корейського метеорологічного управління повідомляє Yonhap.

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Підземний поштовх зафіксовано в морі приблизно за 59 км на північний схід від міста Тонхе о 6:27 ранку за місцевим часом (0:27 за Києвом). Епіцентр залягав на глибині 32 кілометри.

«Це найсильніший цьогоріч землетрус на Корейському півострові та у прилеглих водах», – повідомляє агенство.

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Загалом із Тонхе та двох прилеглих міст надійшло 18 повідомлень про підземні поштовхи. Водночас немає жодних даних про травмованих людей чи пошкодження майна.

Від початку року на Корейському півострові та в навколишніх водах загалом сталося 44 землетруси магнітудою від 2 до 4 балів.

Згідно з даними агентства, востаннє землетрус подібної потужності (4,9 бала) фіксувався поблизу Кореї 14 грудня 2021 року. А з 1978 року в регіоні сталося лише 28 землетрусів магнітудою 4,5 і вище.

Раніше повідомлялося, що префектуру Ішікава в центральній частині Японії знову сколихнув підземний поштовх.

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Нагадаємо, що 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути.