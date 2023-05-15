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Південна Корея зазнала найсильнішого землетрусу від початку року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Південна Корея зазнала найсильнішого землетрусу від початку року
У Південній Кореї зафіксували найпотужніший від початку року землетрус
фото з відкритих джерел

Це найсильніший цьогоріч землетрус на Корейському півострові та у прилеглих водах

Біля східного узбережжя Південної Кореї в Японському морі стався найпотужніший від початку цього року землетрус, його сила сягнула 4,5 бала. Про це з посиланням на дані Корейського метеорологічного управління повідомляє Yonhap.

Підземний поштовх зафіксовано в морі приблизно за 59 км на північний схід від міста Тонхе о 6:27 ранку за місцевим часом (0:27 за Києвом). Епіцентр залягав на глибині 32 кілометри.

«Це найсильніший цьогоріч землетрус на Корейському півострові та у прилеглих водах», – повідомляє агенство.

Загалом із Тонхе та двох прилеглих міст надійшло 18 повідомлень про підземні поштовхи. Водночас немає жодних даних про травмованих людей чи пошкодження майна.

Від початку року на Корейському півострові та в навколишніх водах загалом сталося 44 землетруси магнітудою від 2 до 4 балів.

Згідно з даними агентства, востаннє землетрус подібної потужності (4,9 бала) фіксувався поблизу Кореї 14 грудня 2021 року. А з 1978 року в регіоні сталося лише 28 землетрусів магнітудою 4,5 і вище.

Раніше повідомлялося, що префектуру Ішікава в центральній частині Японії знову сколихнув підземний поштовх. 

Нагадаємо, що 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути.

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Теги: землетрус президент Південна Корея вибори

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