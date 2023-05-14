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Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
став відомий переможець Євробачення-2023
фото з відкритих джерел

Переможцем Євробачення-2023 стала співачка Лорін, представниця Швеції

У Ліверпулі завершився пісенний конкурс «Євробачення 2023», який цього року проходив у Великій Британії від імені України. Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Став відомий переможець Євробачення-2023

У Ліверпулі завершився пісенний конкурс «Євробачення 2023», який цього року проходив у Великій Британії від імені України. Швеція перемогла на Євробаченні-2023. Україна – на шостому місці. 

Шведська співачка Лорін вже не вперше представляє країну на Євробаченні: у 2012 році вона перемогла у пісенному конкурсі з піснею Euphoria. Цікаво, та саме та переможна композиція й досі є одним із найвідоміших хітів Євробачення.

На цьогорічному конкурсі Лорін вразила журі екстравагантним номером. Її пісня Tattoo підкорила й букмекерів: саме Швеції цього року прогнозували перемогу.

Ракетна атака на Тернопіль

Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей. Про це повідомив у Телеграмі голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. 

«Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога» – написав він.

За даними Труша, є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці працюють пожежники.

Зеленський прибув до Берліна

Це його перша поїздка в цю країну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека», – написав президент України.

Достеменна програма візиту українського президента наразі невідома. Але, як очікується, Зеленський може зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Після цього він, скоріш за все, відправиться до німецького міста Аахен. Там відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народові в грудні.

Нова пожежа в Росії

У Тольятті горить фабрика з виробництва дверей. 

Площа пожежі в фарбувальному цеху підприємства в місті Тольятті Самарської області зросла до 6 тис. кв. м, постраждалих немає, пожежі надано підвищений ранг складності. 

Трохи пізніше росіяни заявили про зростання масштабів спалаху.

По Харкову та області окупанти завдали ударів

Під час оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удари по місту й області.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300.

Читайте також: Зеленський пропонував завдати ударів по РФ та трубопроводу «Дружба» – WP

 

Теги: Швеція поранення ворог пісня Олег Синєгубов безпека співачка Берлін президент Тернопіль реконструкція Україна конкурс зброя Євробачення окупанти пожежа росіяни

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