В Ізраїлі виявили новий вид коронавірусу

Новий штам коронавірусу, який виявили в Ізраїлі, ретельно досліджують вчені

Від інших різновидів вірусу новий штам відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки

Біологи виявили новий штам коронавірусу, який виник на території Ізраїлю наприкінці осені 2020 року. Характеристики вірусу фахівці опублікували на medRxiv.

Відомо, що новий різновид вірусу має унікальну мутацію в ключовому білку оболонки.

Варто сказати, що статті, опубліковані на medRxiv , не проходили фінальне рецензування. Відповідно, ці результати досліджень мають попередній характер.

В описі зазначається, що штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні.

Біологи стверджують, що ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції.

Нагадаємо, що в Чехії, на території якої поширюються британський і південноафриканський штами коронавірусу, епідемічна обстановка залишається однією з найбільш складних в Євросоюзі.

Уряд Чехії продовжив локдаун в країні до Великодня. Нинішні обмеження були введені 1 березня і мали закінчитися 21 березня.