Вчені запропонували лікувати Covid-19 препаратом від подагри

Препарат може діяти і як профілактичний засіб ще до появи вірусу, і як ліки вже після зараження SARS-CoV-2 та грипом

Американські вчені з'ясували, що ліки від подагри - пробенецид - може використовуватися для боротьби з інфекцією SARS-CoV-2, що викликає Covid-19, а також з іншими поширеними і смертоносними респіраторними вірусами на кшталт RSV і грипу, оскільки володіє потрібними для цього противірусними властивостями . Стаття про це опублікована в журналі Scientific Reports.

Віруси розмножуються, змушуючи власні клітини людини реплікувати і виробляти все більшу кількість нових вірусних частинок. Пробенецид блокує цей процес реплікації, не даючи вірусу заражати клітини людини.

В ході клінічної перевірки на тварин у фармацевтичній компанії TrippBio було продемонстровано, що препарат може діяти і як профілактичний засіб ще до появи вірусу, і як ліки вже після зараження SARS-CoV-2 та грипом. Препарат також довів свою ефективність в боротьбі з RSV in vitro, однак дослідження in vivo (тобто на живих організмах) тривають.

Крім запобігання захворювання ще до його початку, пробенецид може підвищувати ефективність інших методів лікування. Він уже використовується спільно з деякими антибіотиками, тому можливо, що ці ліки зможуть працювати і в поєднанні з іншими методами лікування Covid-19.

Зараз дослідники намагаються з'ясувати, яка доза пробенецида буде найоптимальнішою для боротьби з вірусами у людей, і планують почати клінічні випробування препарату протягом року.

Пробенецид - це ліки, вже схвалені FDA, що дозволяє уникнути необхідності проходити процедуру реєстрації. Перепрофілювання вже схвалених ліків для вирішення нових проблем - досить поширене явище. Наприклад, ремдесивір спочатку призначався для боротьби з вірусом Ебола, проте тепер він використовується і в боротьбі з коронавірусом. Препарат присутній на ринку вже більше 40 років, широко доступний в США і володіє мінімальними побічними діями, проте використовувався він в основному для лікування подагри.