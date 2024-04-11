Експерти спрогнозували найбільші загрози для здоров'я людей у найближчі п'ять років

«Хвороба Х – це хвороба, для якої ми ще не знаємо збудника інфекції, ми можемо не знати переносника і ми не знаємо, яке захворювання він викличе»

Можливе виникнення хвороби «Х», пов'язаної з новим патогеном, який наразі невідомий

Комітет з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я у Франції опублікував висновки щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я протягом наступних п'яти років, повідомляє Укрінформ з посиланням на BFMTV.

Згідно з цим документом, найбільшу загрозу для здоров'я людини становлять зоонози, тобто інфекційні хвороби, що здатні передаватися від тварин до людини, і навпаки.

«Виняткові ризики із зоонозами переважно пов'язані з пандемічними респіраторними інфекціями, такими, як зоонозний грип, зокрема H5N1, та появою нового коронавірусу», – пояснює вірусолог Бруно Ліна, співавтор звіту.

«Після цих двох патогенів, які очолюють наш рейтинг, йдуть арбовіруси, пов'язані, зокрема, з лихоманкою денге та інфекціями, викликаними вірусом Західного Нілу», – додає він.

Після консультацій з різними французькими та міжнародними експертами та організаціями науково-консультативна рада визначила 35 інфекційних захворювань, які можуть вплинути на здоров'я людини, в тому числі з високим рівнем ризику. Вони були проаналізовані за 16 критеріями, що охоплюють не лише епідеміологію, а й медичні, психосоціальні, економічні та екосистемні наслідки.

Можливе виникнення хвороби «Х», пов'язаної з новим патогеном, який наразі невідомий, також входить до цього класу. «Хвороба Х – це хвороба, для якої ми ще не знаємо збудника інфекції, ми можемо не знати переносника і ми не знаємо, яке захворювання він викличе», – пояснює Ліна.

Серед інших ризиків, про які йшлося на прес-конференції, були бактеріальні інфекції, які є мультирезистентними до антибіотиків.

Окрім ризиків епідемій та інфекційних захворювань, існують також події, пов'язані зі зміною клімату, які, ймовірно, ще більше підвищать ризик циркуляції нових хвороб, більшість з яких походять від тварин.

За даними епідеміологів, збільшення тривалості року, що є одним із наслідків глобального потепління, сприятиме розмноженню переносників інфекцій. Наприклад, тигровий комар зможе досягти більших популяцій протягом року, а отже, потенційно становитиме більший ризик. Зменшення біорізноманіття також спричинить поширення переносників епідемій.

Нагадаємо, з 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих – діти, 4,1% – дорослі. Більшість хворих – діти дошкільного та раннього шкільного віку.