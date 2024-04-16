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Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті
Український спецпредставник підкреслив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки для Африканського континенту, незважаючи на триваючу російську збройну агресію
фото: mfa.gov.ua

Відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку мозамбіцько-українських відносин

Посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Мозамбік. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«15 квітня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Мапуту з метою участі в офіційному відкритті Посольства України у Республіці Мозамбік», – йдеться у повідомленні.

У заході взяли участь представники уряду, бізнесу, громадськості Мозамбіку, української діаспори, члени акредитованого в Мапуту дипломатичного корпусу та журналісти.

Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті фото 1
фото: mfa.gov.ua/

Під час виступу на церемонії заступник міністра юстиції з конституційних і релігійних питань Мозамбіку Філімау Суазе підкреслив, що відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку мозамбіцько-українських відносин, який дозволить надати нового імпульсу двосторонній співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

У ході окремої зустрічі з міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо Максим Субх детально поінформував співрозмовницю про збройну агресію РФ проти України, масовані ракетні атаки Росії на енергетичну та промислову інфраструктуру України, а також зусилля українського народу та Збройних сил України, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності держави.

Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті фото 2
фото: mfa.gov.ua

Окрему увагу сторони приділили підготовці до проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії. Мозамбіцькій стороні було передано усне запрошення взяти участь у згаданому міжнародному заході.

Вероніці Макамо був також вручений лист міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в якому, зокрема, міститься запрошення главі МЗС Республіки Мозамбік відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, у найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з Росією. 

Раніше повідомлялося, що Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

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Теги: Африка запрошення посольство

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