Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті

Український спецпредставник підкреслив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки для Африканського континенту, незважаючи на триваючу російську збройну агресію

Відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку мозамбіцько-українських відносин

Посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Мозамбік. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«15 квітня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках турне країнами Африки здійснив робочий візит до міста Мапуту з метою участі в офіційному відкритті Посольства України у Республіці Мозамбік», – йдеться у повідомленні.

У заході взяли участь представники уряду, бізнесу, громадськості Мозамбіку, української діаспори, члени акредитованого в Мапуту дипломатичного корпусу та журналісти.

Під час виступу на церемонії заступник міністра юстиції з конституційних і релігійних питань Мозамбіку Філімау Суазе підкреслив, що відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку мозамбіцько-українських відносин, який дозволить надати нового імпульсу двосторонній співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

У ході окремої зустрічі з міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо Максим Субх детально поінформував співрозмовницю про збройну агресію РФ проти України, масовані ракетні атаки Росії на енергетичну та промислову інфраструктуру України, а також зусилля українського народу та Збройних сил України, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності держави.

Окрему увагу сторони приділили підготовці до проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії. Мозамбіцькій стороні було передано усне запрошення взяти участь у згаданому міжнародному заході.

Вероніці Макамо був також вручений лист міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в якому, зокрема, міститься запрошення главі МЗС Республіки Мозамбік відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, у найближчі кілька місяців президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним державним візитом в рамках налагодження відносин з країнами Африки на тлі війни з Росією.

Раніше повідомлялося, що Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.