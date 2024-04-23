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Паспортні сервіси призупинили видачу документів чоловікам: Кулеба пояснив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Паспортні сервіси призупинили видачу документів чоловікам: Кулеба пояснив
Дмитро Кулеба: «Доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном»
фото з відкритих джерел

Невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах

Інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг,  відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», – написав Кулеба.

Крім того, як нагадав міністр, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», – стверджує Кулеба.

За його словами, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Як повідомлялося, відсьогодні, 23 квітня, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

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Теги: Дмитро Кулеба паспорт документи посольство мобілізація

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