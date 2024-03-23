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Почесне консульство Конго відкрили в Ужгороді (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Почесне консульство Конго відкрили в Ужгороді (фото)
Україна докладає послідовних зусиль з активізації відносин з Африканським континентом
фото з відкритих джерел

Найближчим часом відбудеться офіційне відкриття дипломатичних установ України у низці країн Африки

В Ужгороді відкрили Почесне консульство Демократичної Республіки Конго з консульським округом, що охоплює території Закарпатської, Львівської та Рівненської областей. Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.

Дипломатична делегація ДРК в Ужгороді
Дипломатична делегація ДРК в Ужгороді
фото: МЗС

В офіційній церемонії відкриття Почесного консульства Демократичної Республіки Конго в місті Ужгород 22 березня взяв участь спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. На заході була також присутня делегація високих представників Міністерства закордонних справ та Франкофонії ДРК. Серед запрошених був його Високоповажність генеральний секретар міністерства закордонних справ ДРК Тео Вабенгу Калебо.

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На заході була також присутня делегація високих представників Міністерства закордонних справ та Франкофонії ДРК
фото: Міністерство закордонних справ України

Максим Субх висловив вдячність конголезькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Україна докладає послідовних зусиль з активізації відносин з Африканським континентом. На виконання доручення Президента України, найближчим часом відбудеться офіційне відкриття дипломатичних установ України у низці країн Африки, зокрема в Демократичній Республіці Конго», – зазначив Максим Субх.

Максим Субх висловив вдячність конголезькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
Максим Субх висловив вдячність конголезькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України
фото: МЗС

Нагадаємо, незалежна розслідувальна комісія при Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) встановила причетність своїх працівників до низки сексуальних злочинів у Демократичній Республіці Конго протягом 2018-2020 років.

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Теги: дипломатія посольство Ужгород Демократическая республика Конго

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