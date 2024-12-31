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В одній з країн перед Новим роком стався блекаут. Близько 1,3 млн людей – без світла

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В одній з країн перед Новим роком стався блекаут. Близько 1,3 млн людей – без світла
Це вже не перший збій в енергосистемі Пуерто-Рико, яка залишається нестабільною через погане обслуговування та повільні зусилля з модернізації
фото: Ricardo Arduengo/AFP

Відключення розпочалося 31 грудня о 5:30

У Пуерто-Рико стався критичний збій в електромережі, який призвів до масового відключення електроенергії. Воно зачепило близько 1,3 млн людей (88% клієнтів). Про це повідомляє CNN.

Відключення розпочалося 31 грудня о 5:30. Вже ведуться роботи з відновлення енергопостачання, зокрема на електростанціях Сан-Хуан і Пало-Секо. Повне відновлення триватиме один-два дні.

Це вже не перший збій в енергосистемі Пуерто-Рико, яка залишається нестабільною через погане обслуговування та повільні зусилля з модернізації.

Колапс мережі після урагану «Марія» в 2017 році залишив місцевих жителів без електрики на місяці. Це відключення вважалося найбільшим в історії.

Нещодавно Куба опинилась у загальнонаціональному блекауті після виходу з ладу однієї з найбільших електростанцій, що призвело до відключення електрики по всій країні. 

Уряд, очолюваний комуністами, вже закрив школи та неосновні підприємства, а також відправив більшість державних службовців додому в останній спробі зберегти електрику на фоні серйозного дефіциту енергії.

Проте незадовго до полудня електростанція Antonio Guiteras, яка є найбільшою та найефективнішою в країні, вимкнулася, що призвело до повного знеструмлення мережі і залишило без електрики близько 10 млн людей. Офіційні особи не уточнили причину відмови станції.

Також Куба зіткнулася з гострим дефіцитом пального: більшість АЗС на острові закриті, а на тих, що працюють – багатогодинні черги.

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Теги: блекаут відключення

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