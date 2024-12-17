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Відключення світла на Одещині 18 грудня: графіки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відключення світла на Одещині 18 грудня: графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських атак у листопаді-грудні
фото: Главком

Згідно з новими графіками усі групи тепер ділять ще на дві підгрупи

В Одесі та області 18 грудня електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.

Передбачається такий графік відключень:

  • підчерга 1.1 – з 13:30 до 17:00;
  • підчерга 1.2 – світло буде весь день;
  • підчерга 2.1 –  з 17:00 до 20:00;
  • підчерга 2.2 – з 07:00 до 10:00;
  • підчерга 3.1 – світло буде весь день;
  • підчерга 3.2 – світло буде весь день;
  • підчерга 4.1 – світло буде весь день;
  • підчерга 4.2 – світло буде весь день;
  • підчерга 5.1 – світло буде весь день;
  • підчерга 5.2 – світло буде весь день;
  • підчерга 6.1 – з 10:00 до 13:30;
  • підчерга 6.2 – світло буде весь день.
Відключення світла на Одещині 18 грудня: графіки фото 1
фото: ДТЕК
Відключення світла на Одещині 18 грудня: графіки фото 2
фото: ДТЕК

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Відключення для побутових споживачів: 07:00 – 20:00 – пів черги відключень. Відключення для промисловості та бізнесу: 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як відомо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

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Теги: відключення обмеження відключення світла

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